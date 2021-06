Ortega Cano es operado con éxito y está en planta con Ana María Aldón: "Ha salido todo bien"

Gloria Camila informa al programa que "todo ha salido bien". Marta Riesco cuenta que "según el procedimiento estaría en el hospital entre unas 24 o 48 horas, pero todo depende de cómo evolucione el paciente". Por otro lado, Paloma Barrientos informa de la última hora: "Me acaban de hacer una llamada, ya está en planta con Ana María Aldón, está bien".

El maestro explica que Gloria Camila le ha dicho "que me anime". Sobre todo, después de que la hija de Rocío Jurado confesara en redes no atravesar su mejor momento mental y que "la operación de mi papichurri es lo que me preocupa ahora mismo".