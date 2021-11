La discusión de Paloma García-Pelayo y Lequio, por la querella de Kiko Rivera : "No tienes ni idea"

Sin embargo, Alessandro Lequio estalla contra Kiko: "Todo esto es para justificar una exclusiva porque no tiene recorrido jurídico , lo dije aquí hace un año. Ahora llega este señor, después de poner a su madre de caer de un burro, y dice 'le perdono lo económico'... se lo perdona porque no tiene ningún recorrido económico". Además, el colaborador añade: " Agustín no pasa de ser el maletero de su hermana" .

Paloma García-Pelayo contesta a Lequio: "Escúchame, maletero, perdóname, pero el decir que no tiene recorrido quiere decir que no tienes ni idea de lo que se está hablando, no conoces el procedimiento". El italiano, muy sorprendido, responde: "No, no conozco el procedimiento, lo conoces tú".