Paloma García-Pelayo, tras la vuelta de Marta Riesco por baja: "Sabía muy bien dónde pisaba y lo que hacía"

Marta manifestó a través de sus redes sociales que tenía "muchas ganas" de volver y aseguró que "los temas de salud mental hay que tomárselos muy en serio, a veces hay que respirar y pensar en uno mismo". Mientras, Antonio David continúa en Málaga y prefiere no pronunciarse sobre su ruptura con la periodista.

Adriana Dorronsoro cuenta cómo ha sido la reincorporación de su compañera en la redacción: "La hemos bastante visto bien, me ha sorprendido, le han venido bien estos días". Además, la colaboradora añade: "Ella no habla de lo que pasa con Antonio David, igual las cosas han mejorado". En cuanto a si la relación podría continuar, Adriana opina que "eso no está terminado y que va a tener todavía recorrido".