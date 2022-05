Patricia Pardo, a punto de llorar tras la sorpresa de sus compañeros: "Estoy muy emocionada y agradecida"

"Te traslado, de parte tu redacción, n uestra más sincera enhorabuena y estamos muy orgullosos de t i", declara la reportera ante una sonrojada Patricia Pardo. "Sois mis amigos, mis compañeros, sabéis que os quiero de corazón, no me puedo sentir más querida y valorada por todos vosotros ", dice la presentadora.

"No me voy a poner a llorar, que me da mucha vergüenza", dice Patricia Pardo con los ojos emocionados. Luego, la presentadora añade: "Estoy muy agradecida, no me lo esperaba en absoluto, me alegro sobre todo por mis padres, estoy muy emocionada por la gente que al dar la noticia se emocionó, gracias".