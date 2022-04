Patricia Pardo no podía salir de su asombro al ver las imágenes y no se mordió la lengua para hablar de este tema "Dicen que son los más trabajadores como para dar una medalla, tiene tela ". "Es que de verdad, para que los que nos levantamos a las 04:00 de la mañana, toca un poco las pelotas . Lo voy a decir así de claro", sentencia con rotundidad.

"Ahora parece que Luis Medina es el tonto útil, que se entera a través de la declaración en Fiscalía de que su socio le ha tangado...", dice la presentadora. Además, Patricia Pardo cuestiona la versión del sospechoso en esta estafa: "O sea, que ha cobrado cuatro veces más que su socio, ¿realmente no lo sabía? No se pregunta por qué ha ganado un millón de euros únicamente por ser el 'facilitador', como él dice, ¿es lo habitual?".