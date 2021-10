Ana Rosa y Joaquín Prat, muy duros con las críticas de Kiko Rivera a la prensa: "¿Y esa ridiculez?"

"Las formas le pierden, aunque creo que está en su derecho" comienza Joaquín Prat. Kiko Rivera estalla una vez más y no deja a títere sin cabeza, ni siquiera se libra su perro. Ataca a los periodistas apostados en su puerta y a sus haters. "Hablo donde me de la gana, hablo lo que quiera", declaraba el DJ. Ante la frase contra la presan del hijo de la cantante de "sin mí y sin lo que hago vosotros no tendríais trabajo", Antonio Rossi: "Seguro que sin nosotros él no tendría ni donde vivir". Además el periodista añade: "No tendrían nada que hacer". Alessandro Lecquio interviene asegurando que "todo lo que es este señor se lo debe a la prensa del corazón". "Hablamos de una persona que vive de exclusivas y de bolos sustentados en su popularidad", continúa el colaborador. Lecquio arremete sin piedad contra Kiko, afirmando que: "Si no fuera por la presa, este señor estaría en la indigencia". Ana Rosa también entra en la conversación y declara: "Yo lo que veo es que ha cambiado. Era encantador y hacía gracias. Es que parece otra persona".