La temperatura entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira sigue aumentando , ya no pueden disimularlo. En 'El programa de Ana Rosa' comentamos el momento de intimidad que han protagonizado ambos concursantes, dándose masajes en la oscuridad de Cayos Cochinos . Unas imágenes, según Joaquín Prat, "muy bonitas, muy sensuales y sugerentes ".

Anabel parece ser la que más ha disfrutado del masaje impartido por el campeón de esgrima. La sobrina de Isabel Pantoja no para de emitir sonidos, tanto de placer como de dolor. Después de compartir este momento, el presentador, Joaquín Prat, cambia su opinión sobre la relación de ambos concursantes: "Yo no daba un duro por lo de que Anabel y Yulen fuese más allá de una amistad, no sabemos, pero se han dado un masaje, que para mí, es uno de los más sensuales de la historia de 'Supervivientes'''