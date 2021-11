Rocío Flores se hunde en plena calle junto a su novio: entre lágrimas y consolada por dos vecinas

Rocío Flores se muestra destrozada en plena calle en unas imágenes grabadas hace un tiempo y que ahora salen a la luz en 'El programa de Ana Rosa'. La colaboradora no soporta la presión y se derrumba en los brazos de su novio Manuel mientras iban a comprar a la panadería. Dos vecinas que pasaban por ahí intentan consolar a la hija de Antonio David a grito de "¡Luchadora!", que se ve superada por la situación .

Durante este último año, Ro no ha pasado por sus mejores momentos y tampoco su familia. Tras todo lo vivido, la colaboradora podría haberse visto superada ante la posibilidad de tener que afrontar la separación de su padre con Olga. Esa podría ser la razón por la que la hija de Antonio David se muestra hundida. "Me veo sometida a una presión constante y al final exploto", declaraba en plató. Las imágenes de hace un par de meses muestran a una Ro deshecha, posiblemente por "la presión acumulada a lo largo de este año difícil", según Joaquín Prat, que sospecha si las razones serían "por su familia o si a esas alturas su padre y Olga Moreno ya no estaban bien".