Ro Flores llora desconsolada al hablar de un reencuentro con su madre: "Estoy perdida, cada vez entiendo menos"

Rocío Flores ve en 'El programa de Ana Rosa' cómo su madre Rocío Carrasco no quiso contestar a Patricia Pardo cuando la presentadora le preguntó por su hija. Nuestra colaboradora, con lágrimas en los ojos y muy afectada, confiesa sus sentimientos.

"Si no quiere referirse a mí cuando le preguntan, está en su derecho... sus hijos están aquí y cuando quiera pues aquí estamos", dice con el tono emocionado. Por otro lado, sobre el anillo que Rocío Carrasco lleva de Jurado, la nieta dice: "Ese anillo no creo que lo vaya a llevar yo, no creo que llegue a mí".