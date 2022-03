La hija de Antonio David contestaba de forma contundente a las declaraciones de Ana María Aldón del pasado fin de semana: "He hablado de temas personales de los que ha hablado todo el mundo, incluso tú . La que ha opinado de cosas de mi vida que no sabe ni ha vivido eres tú... ".

Sin embargo, de forma inconsciente explica en qué punto está su relación con Manuel Bedmar al contestar a la mujer de Ortega Cano: "Respecto a lo de no hablar de mis cosas, el no hablar de mi relación, mi pareja no es un personaje público porque así lo ha decidido él, ni trabaja en televisión, ni él habla en televisión de su relación".