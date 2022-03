Rocío Flores: "No voy a hablar de Marta Riesco, me da igual la relación sentimental de mi padre"

La colaboradora mantiene los rumores que existen sobre una ruptura con su novio Manuel Bedmar. Rocío Flores explica que su 'chico' es una persona anónima y que, por el momento, no va a "cruzar la línea de hablar de su intimidad". Una respuesta que dejó a Joaquín Prat sin saber si seguía o no con el joven.

Luego, el presentador le formuló otra pregunta: "¿Tú ya sabes que cuando tu padre cuando viene a Madrid duerme en casa de Marta Riesco, has hablado con él? ". Rocío Flores, con el gesto cambiado, contesta: " Eso parece, no le pregunto ... pero al final cada uno tiene derecho a seguir con su vida ".

"Si es su pareja y sale de la casa de su pareja... ", dice Rocío en directo. Además, la colaboradora explica sobre Antonio David: " Sé donde vive ahora por vosotros y también porque yo he hablado con él ... mi padre es mi padre y mi relación con él no se va a romper".

Lo que no esperaba Rocío Flores es que sus compañeros la pusieran en una situación comprometida. Joaquín Prat mira a su compañera y le dice: "Si te llama tu padre y te dice de comer una paella el domingo junto a su pareja Marta Riesco, ¿irías? ".

La cara de Rocío Flores lo decía todo y su contestación también: "No voy a hablar de Marta". Los colaboradores dan normalidad al asunto y siguen insistiendo en saber su respuesta. La joven responde: "Estoy cerrada en banda a hablar de la vida sentimental de mi padre, cualquier cosa que tenga que ver con su relación y vida sentimental. Solo me importa mi familia y lo demás me da igual".