Rocío Flores, sobre la posible nueva amante de Manuel: "A esta chica la acabo de ver ahora mismo"

Ro comenta las declaraciones Jennifer, una chica que aseguró en 'Sálvame' haber sido amante de Manuel Bedmar: "Si te soy sincera, a esta chica la acabo de ver ahora mismo. Ayer me enteré por gente del medio que me lo comentó, no vi el programa". Jennifer comentaba que el novio de la colaboradora le había dicho que "su relación estaba tocada y que iba a acabar".