Los colaboradores del programa no dan crédito a lo sucedido e intentan buscarle una explicación. Isa Pantoja apunta en un principio: "Una información que no viene contrastada, sobre todo porque no ha habido un comunicado de Antonio David o de Olga desmintiéndolo". Y añade con prudencia: "A lo mejor hay que esperar". Según la información que ha llegado de la mano de la reciente publicación, que confirma la ruptura, la familia de Olga no sabía nada hasta el momento. Ana Rosa por su parte señala: "Cuando una familia y una pareja vive una situación de tanta tensión, por el motivo que todos conocemos, creo que los problemas separan mucho o te unen".