La periodista es la primera en tomar la palabra para desvelar una información sobre los rumores de que Ortega Cano le daba "mala vida" a su esposa Rocío Jurado: "Por la información que tengo, y esto os lo puedo asegurar, Rocío Carrasco no va abrir determinado melón".

"Si hubieron desencuentros o 'mala vida' como se ha dicho, te puedo asegurar que ese tema Rocío Carrasco no tiene intención de abrirlo", continúa explicando Barrientos. Sin embargo, la periodista matiza: "Otra cosa es que vaya a hablar de si había dinero, no se qué o no se cuántos".