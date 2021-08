Sandra Pica estalla contra Tom Brusse y cuenta sus trapos sucios: "Eres un despechado"

Tom Brusse desveló la conversación privada con Sandra y reconoció no querer volver con ella

La entrevistada se cansa de su ex y avisa: "No me provoques, cuando esté bien voy a contestar a todo"

Sandra cuenta lo que supuestamente habló tras las cámaras con el francés

Sandra Pica habla en 'El programa del verano' para responder a todas las declaraciones que Tom Brusse ha realizado sobre ella. La participante de 'La isla de las tentaciones' no ha tenido piedad con su ex y saca todos los trapos sucios a relucir.

El pasado 13 de agosto, Tom Brusse soltó el bombazo en plató y confesó cuál fue la conversación que tuvo con Sandra Pica tras las cámaras de 'Supervivientes'. Luego, tras hacerle un traje en directo, confesó: "Nunca voy a volver con Sandra porque no me gusta lo que he visto".

Sandra Pica estalla tras las palabras de Tom Brusse: "Eres un despechado"

La entrevistada está muy tensa y en la llamada teléfonica manda un recado a Tom Brusse: "La diferencia es que lo que tú le hiciste a Melyssa fue públicamente y lo vio toda España. Pero lo que tú me has hecho a mí, lo has hecho en privado; y yo he sido tonta y no he hablado".

Sin embargo, pese a mantener el silencio por todo lo que ha vivido con su ex, Sandra Pica avisa: "Cuando yo me encuentre bien voy a contestar a todo". Por otro lado, no se muerde la lengua para mandar un mensaje al francés: "Eres un despechado y se ha visto claramente".

Tom Brusse desveló la charla con Sandra tras las cámaras y reconoció que no quería volver con ella. Sandra Pica contesta a su ex: "La conversación que tuvimos en privado está bastante lejos del 'con Sandra no volvería"