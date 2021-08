Tom asegura que actualmente tiene una buena relación de amistad con Melyssa y que hablan bastante. Pero… ¿Es posible que exista una reconciliación entre ellos? “A ver, nunca digas de esta agua no beberé… pero no”. “Ahora estamos bien, tenemos un amor muy fraternal , nos apoyamos mucho y prefiero una relación así”, añade.

Nuestro invitado reconoce los errores que ha cometido en su relación con Melyssa y admite que ella nunca le ha hecho daño: “Ella siempre ha sido buena conmigo. Con ella la cagué, sin embargo Sandra no ha sido del todo muy bueno lo que ha hecho conmigo. Haber dejado a una persona maravillosa por una que me ha hecho daño… Sandra me ha fallado”.