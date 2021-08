El exsuperviviente ha reconocido que llegó a verse como el ganador de esta edición: "Estaba convencido de que iba a ganar porque vi que tenía muchísimo apoyo. Me salvaron once veces y veía que tenía una clara posibilidad de alzarme con la victoria".

Sobre qué llevó a la audiencia a no meterle en la final, Tom cree que ya era demasiado salvarle doce veces.

Lo que peor ha llevado en la isla, Tom lo tiene claro: el hambre. "Soy un chico que come muchísimo y eso ha sido realmente complicado", ha asegurado.

"Sin duda alguna, el momento más complicado para Tom fue la visita de Sandra Pica y su ruptura. El exsuperviviente cree que Sandra no fue clara, algo que le hizo seguir pensando que estaban juntos: "Cuando ella vino estaba un poco descolocado porque no fue clara conmigo y me dejó las puertas abiertas".