Teresa Campos afirma que Jorge Javier miente: "Él me convenció para que fuera al programa"

Joaquín Prat, nada más saber que el italiano había hablado con Teresa en las últimas horas, ha querido hacerle la pregunta: "¿Le has preguntado por lo del ictus y lo de Paco?". Para el presentador, Campos golpeó a Jorge Javier donde más le duele: "Cuando Jorge está con el ramo de rosas, Teresa le dice que se va a quedar solo, que le va a dar otro y que Paco, su ex pareja, no le quiere".