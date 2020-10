Sandra Aladro, sobre la entrevista de Teresa Campos: "La negoció ella misma y habló de que se tratarían temas de su familia"

Los detalles de la negociación previa a la entrevista de Teresa

Sandra Aladro ha dado los detalles en plató de lo que Teresa acordó antes de sentarse en el programa, asegura que María Teresa negoció ella misma su propia entrevista y en esa negociación se habló de que se tratarían todos los temas de actualidad que tienen que ver con ella o con su familia, motivo por el cual la periodista critica la actitud que tomó 'La Campos': "Dicha esa información, su comportamiento y su actitud que luego tuvo en el plató no la puedo comprender ni tampoco aprobar, no me parece profesional cuando se ha llegado a un acuerdo totalmente diferente" .

La defensa de Ana Rosa a María Teresa Campos

Sin embargo, pese a que muchos de los presentes en el plató creen que la ex de Edmundo no estuvo afortunada, Ana Rosa defiende la actitud de María Teresa: "Le vi en forma, tiene una relación con Jorge Javier muy fluida e hicieron televisión, ya está. Lo que dijo Antonio David de que era la última entrevista de María Teresa Campos, mira no, hará todas las entrevistas que le de la gana y cuando quiera", contestando así de contundente a los que no están de acuerdo con la actitud de 'La Campos'.