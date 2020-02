Trabajadora del hotel de Tenerife en cuarentena por el coronavirus: “No damos abasto, es que no es una broma”

Continúa la cuarentena en el hotel de Adeje en Tenerife, el control es exhaustivo para entrar al recinto, toda la mercancía que entra es revisada y tras hablar con alguno de los 800 trabajadores se puede saber que la tranquilidad es absoluta, pero si es verdad que el trabajo se acumula y muchos trabajadores se han ofrecido para ayudar a los compañeros que se encuentran dentro y esto es lo que ha dicho una trabajadora que se encuentra en el interior: “Los trabajadores han venido y no damos abasto. Yo he llorado y todo. Es que no es una broma”.