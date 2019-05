Una corona de espinas, el impactante tatuaje de la madre de la víctima del crimen del bidón

'El programa de Ana Rosa' ha contado con el testimonio de María Jesús Gil, la madre de la víctima del que ha pasado a conocerse como crimen del bidón. El cuerpo de su hijo apareció flotando a la deriva en un bidón cerrado hace tres años y gracias a los tatuajes que se hizo, una amiga consiguió identificarlo. Mientras, la madre de Daniel pensaba que estaba vivo por los mensajes que la presunta asesina le enviaba haciéndose pasar por el mismo. "Me enseñaron unos tatuajes y solo con el semblante del guardia civil supe que ya no estaba vivo", dice. También ha hablado de los llamativos tatuajes que tiene en su rostro, una corona de espinas y lágrimas de sangre. "Es porque he sufrido mucho en la vida", ha respondido.