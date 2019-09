Cristina Cifuentes: "Con la Púnica no tengo absolutamente nada que ver"

Después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón citase a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes como imputadas en el caso Púnica, el macrosumario de corrupción en la Comunidad de Madrid que se investiga desde febrero de 2014, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, ha defendido su inocencia en el plató de ' AR ': "No voy a adelantar mi defensa porque me parecería una falta de respeto hacia el juez, pero me ha disgustado esta imputación porque no tuve nada que ver esos años con la gestión del PP. A mí se me imputa por una adjudicación que se realizó en la Asamblea de Madrid en la época en la que yo era vicepresidenta de la Asamblea y presidía las mesas de contratación, pero todas las contratacione que se hicieron fue atendiendo el 100% de los requisitos técnicos y tampoco participé en la puntuación y en la valoración, ni cambié ni una sola coma. Tristemente en España, el término imputación ha pedido completamente su sentido y directamente ya estás condenado".