La declaración del presunto agresor de la mujer rociada con ácido: "Nuestra relación era para casarnos"

Según su declaración, tenían una relación idílica de pareja y se veían porque querían y asegura que nunca la acosó : "Quedábamos para vernos. Yo le tiraba piedras a la ventana, siempre lo hacíamos así. Hace dos semanas que ella no tiene teléfono. Su marido se lo quitó porque la pegaba y no quería que hablase con nadie".

Según él, no veía nada por culpa del ácido. Pero echó a correr y se fue al bosque porque sabía que la policía iría a buscarle: "No sé si pidió orden de protección, pero yo nunca le dije que si no venía conmigo la iba a matar. El día del accidente habíamos quedado". Una versión que no encaja con la de la víctima y hace que él de momento permanezca en prisión sin fianza.