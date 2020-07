La mujer atacada con sosa cáustica, tras abandonar el hospital: "He perdido el ojo"

Visiblemente débil y con la cara vendada, la mujer, que ha llegado acompañada por su marido y por su padre, se ha parado unos segundos a hablar con los medios de comunicación: " He perdido el ojo. No puedo comer ni hacer nada" , ha dicho.

Anna ha entrado recordando las amenazas que le había hecho su agresor, sobre el que habían interpuesto hasta diez denuncias, durante todo este tiempo: "Me dijo que me iba a quemar y no ha parado hasta conseguirlo. Ahora dice que va a acabar conmigo", ha relatado.