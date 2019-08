María José, mezzosoprano: "No reconozco en Plácido Domingo a la persona que describen estas mujeres"

Después de que nueve mujeres, de las cuales ocho se mantienen en el anonimato, denunciasen a Plácido DOmingo por acoso sexual, María José, mezzosoprano, ha salido en defensa del tenor: "Es una cosa que desde ayer me tiene en shock y yo nunca he visto a plácido Domingo en estas situaciones, para nada. Es muy cercano y cariñoso, pero él nunca me ha tocado ni yo le he tocado a él, simplemente es agradable con todo el mundo. No tengo conocimiento de intercambio de favores en esta profesión, porque yo ni lo conozco ni lo he vivido. Nunca me ha llegado ningún comentario al respecto de una actitud así de Plácido Domingo. Ojalá que se demuestre que todo es mentira y él no tenga que cargar con esta losa. Ojalá se demuestre que no hay nada que demostrar", ha asegurada durante una entrevista en ' El Programa del Verano '.