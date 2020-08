Delegado del Gobierno de Madrid, sobre la moción de censura a Díaz Ayuso: "No nos dejan otra salida"

Este domingo se producía una manifestación en la Plaza de Colón de Madrid de conspiratorios del coronavirus. Estas personas no se creen la existencia del virus, no están a favor del uso de mascarillas y no solo creen que las vacunas no sirven para nada, sino que tienen microchips para controlarnos a todos. Esto todavía sigue trayendo cola y desde el gobierno de Madrid han comunicado que se sancionará a los que estuvieron allí.