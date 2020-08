Exdirector de situaciones de crisis OMS, sobre la vacuna de Rusia: "No se han completado todas las fases"

El covid sigue siendo el tema más recurrente y preocupante en España, parecía que íbamos a ir pudiendo con él poco a poco, pero podría estar la segunda oleada del virus, aunque algunos expertos aseguran que no es así porque los rebrotes no son iguales en todo el país. Daniel López Acuña, exdirector de situaciones de crisis OMS, sobre si esto es una segunda ola: “Me gustaría empezar diciendo: qué más da. Desde mi punto de vista no estamos en una segunda ola, nunca legamos al abatimiento de la primera ola y lo que estamos viendo con rebrotes de la primera ola, que son amenazantes y que cuando se convierten en transmisión humanitaria nos pone en riesgo”.