Cuatro detenidos y restos de sangre: novedades en la desaparición de Nuria Escalante en Ibiza

Durante la entrevista, el hijo de la mujer desaparecida asegura que habló con uno de los detenidos, conocido de su madre. "Ella conocía a uno de los detenidos desde hace tiempo. Se hablaban por teléfono y por WhatsApp de vez en cuando", explica. Además, asegura que él mismo preguntó por su madre a este hombre detenido cuando no tenía noticias sobre su madre. "Le pregunté si sabía algo de ella y me dijo que no", comenta.