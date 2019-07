Detenido el estafador pillado por 'AR' que ofrecía trabajos falsos a mujeres a cambio de sexo

Una de las víctimas: "Empezó con una caricia y después me agarró"

Una de las víctimas asegura que fue violada por este hombre hace cuatro años. La denuncia ha sido presentada en Málaga. La mujer relata que no se atrevió a denunciar antes por vergüenza, pero al ver el reportaje se atrevió a dar el paso. "Lo que iba a ser una entrevista en la cafetería o cualquier sitió acabó siendo en un spa", explica. La denunciante asegura que el presunto abusador "empezó con una caricia" y después la agarró. "Me dio la vuelta en la piscina, le dije que no y hubo penetración", relata.