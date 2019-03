Las conclusiones de la Fiscalía para pedir la prisión permanente revisable a 'El Chicle'

El escrito explica el momento en el que 'El Chicle' se acerca a Diana Quer. "La joven fue interpelada por el acusado [...] logrando enviar un whatsapp a un amigo en el que le decía: Me estoy acojonando, un gitano me está llamando".

"Ya no lucho por Diana, sino porque otras niñas no pasen esto"

El padre de Diana Quer ha hablado en 'El programa de Ana Rosa' después de conocerse que la Fiscalía ha pedido la prisión permanente revisable para 'El Chicle'. "La vida de mi hija no me la van a devolver y no mitigará el dolor el que este individuo cumpla 15, 20 O 25 años de cárcel, lo importante es que la pérdida de Diana sirva para que otras niñas no pasen esto", ha afirmado defendiendo la pena máxima en España.