Edmundo Bal: "Hay que dar un balón de oxígeno a los empresarios"

Tras escuchar a Pablo Iglesias cambiar su discurso, asegurando que no descarta un pacto con Ciudadanos , 'El Programa del Verano' ha podido hablar con Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos : "Lo cierto es que resultan bastantes contradictorias las declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno. Desde Ciudadanos creemos que las cuentas que presente el Gobierno tienen que presentar soluciones a los ciudadanos que lo están pasando mal".

El portavoz adjunto de Ciudadanos nos ha hablado de las medidas que apoya su partido: "Nosotros no estamos a favor de subir impuestos indiscriminadamente, pero sí decimos que necesitamos herramientas más potentes en la Agencia Tributaria para luchar contra el fraude fiscal. Hace falta retocar el sistema tributario español, pero no es bueno subir impuesto que pueda lastrar a las clases medias y trabajadoras y no podemos imponerles a los empresarios ahora nuevos costes con el perjuicio que eso puede llevar para toda la ciudadanía".