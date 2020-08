El portavoz de Ciudadanos carga contra Podemos y las declaraciones hacia el rey emérito: "Son desafortunadas e inadmisibles"

El portavoz del partido aseguraba que no tenían ni idea de que esto iba a pasar: “Nosotros nos enteramos ayer, es lógico que este tipo de situaciones se gestionen con discreción”. Sobre la situación que se ha generado con el Rey emérito: “Manifestamos nuestro absoluto respeto por la decisión que ha tomado el rey emérito y creemos que el Rey Felipe se ha mostrado de una manera ejemplar , en este sentido yo creo que su actitud de hacer valer la corona le honra y hay que estar agradecidos a ese papel que ha desempeñado y sin olvidar el papel que tuvo el Rey Juan Carlos en la transición”.

Edmundo critica duramente como ha gestionado el partido de Pablo Iglesias lo ocurrido con Juan Carlos: “Sobre las actuaciones que se le atribuyen al Rey Emérito, dejemos que actúe la justicia y no me cabe duda que las declaraciones que se han hecho desde Podemos son desafortunadas, inadmisibles y muy inoportunas tratando de confundir las posibles cosas que se le puedan imputar al Rey Emérito con la Corona y eso no es”.