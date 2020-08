Eduardo Inda sorprende con sus declaraciones: “Estoy totalmente de acuerdo con Pedro Sánchez”

Desde ‘El programa del verano’ han querido hablar también con Eduardo Inda sobre el tema más candente de la semana y que no ha dejado indiferente a nadie, la marcha del emérito y sobre su paradero : “Me dicen que está en República Dominicana, pero no lo puedo confirmar”.

El director de OKdiario ha hablado también sobre qué le parece que Zarzuela no comunique donde está el emérito: “No tienen que decir donde está ahora, si la justicia le requiere lo tendrán que decir, no va a estar ilocalizable. En estos momentos Zarzuela no debe decir donde está si no quieren, ya no es rey en activo”. Inda ha opinado sobre las declaraciones de la ministra Montero de que no tenían nada que ver en esta marcha: “Es evidente que el Gobierno insinuó a la Casa Real que había que tomar una decisión y hacer un parón a todo lo que estaba pasando”.