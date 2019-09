El enfrentamiento entre el padre y la madre de Diana Quer por la exclusiva de la reconstrucción de 'El Chicle'

Tras el avance de esta exclusiva por parte de la presentadora, Juan Carlos Quer ha llamado por teléfono al programa . El padre de Diana Quer ha pedido a la presentadora que no emita esas imágenes. "Quien debe de ver ese vídeo es el tribunal, no el público”, ha comentado explicando que este tipo de informaciones pueden intervenir en el transcurso del juicio.

Minutos más tarde, el programa ha recibido la llamada de Diana López Pinel, la madre de Diana Quer para dar su autorización de que se emitan las imágenes. "A mí me encantaría que toda España viese qué clase de gente es Abuín y supiese que este asesino es un mentiroso y es peligroso", ha comentado. "Me gustaría que la gente viese que si este individuo estuviese en la calle sería peligroso para todos", añade.

Honra a Tele Cinco y Ana Rosa su decisión de no divulgar el vídeo de la reconstrucción del asesinato de mi hija Diana.Gracias por su ética reacción.Hemos solicitado a la Audiencia que se investigue y sancione al responsable de la filtración.Diana ya no está, lucho por su memoria.

Al respecto, la madre de Diana Quer ha explicado que es consciente de que esas imágenes le iban a producir daño: "No me importa el daño que me producen si lo tengo que pasar por el bien de mi hija". López Pinel ha mostrado también dudas sobre si el vídeo de la reconstrucción constituye una prueba de la acusación. "El problema es que quizás no tengo toda la información que debería tener. Soy su madre y este señor, mi exmarido, tiene la obligación de mantenerme informada de todo y no lo está haciendo”.