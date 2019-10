Los titulares más destacados de la entrevista a Albert Rivera: "Lo único bueno de la exhumación de Franco es que Pedro Sánchez dejará de hablar de sus huesos"

La cuestión de la independencia en Cataluña es uno de los temas clave en relación con las elecciones del 10 de noviembre. El líder de Ciudadanos cree que el gobierno debería de ser más duro con respecto a los líderes del independentismo catalán, refiriéndose sobre todo al presidente Torra: “La única llamada que le haría yo a Torra sería para cesarle como presidente”. Albert Rivera cree que no es lógico que el Gobierno permita a Torra hablar de que sacará pronto de sus cárceles a los sentenciados por el Procés.

Albert Rivera: "Yo no voy a ser parte del problema del bloqueo en este país"

Rivera también ha hablado sobre la repetición de las elecciones generales y su postura en los próximos acuerdos electorales. "Me parece necesario que los ciudadanos vayan a votar con la tranquilidad de que no va a haber terceras elecciones", ha comentado el presidente de Ciudadanos. Además, ha afirmado que no va a ser "parte del problema del bloqueo de este país" y ha opinado sobre un posible acuerdo con el Partido Popular para formar Gobierno.