La entrevista íntegra a Nadia Calviño en 'El Programa de Ana Rosa'

Ya puedes ver la entrevista completa a Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, en ' El Programa de Ana Rosa ' para hablar de las últimas medidas del Gobierno: "Hemos establecido una red de ayuda para todas aquellas personas que no estaban amparadas por las medidas que ya habíamos tomado . Lo que hemos tratado de definir es qué personas se quedan realmente sin coberturas, como los ciudadanos que no tienen ingresos suficientes o los autónomos que pierden más de 75% de sus ingresos", ha explicado.

Calviño no ha querido extenderse demasiado sobre su presunta mala relación con Pablo Iglesias: "No me da tiempo de ver todos los rumores que se hacen a diario porque estoy dedicada a trabajar día y noche. Aquí estamos todos al pie del cañón y los ciudadanos quieren unidad."