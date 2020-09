La entrevista a Susana Díaz, completa

"En algunos casos no han querido ejercer sus competencias"

Susana Díaz, secretaria general del PSOE en Andalucía, ha entrado en directo en 'El Programa del Verano' para hablar del delicado momento que atraviesan los Presupuestos Generales del Estado y la negativa de Pablo Casado a negociarlos si Podemos permanece en el Gobierno: "Deseo y espero que los presupuestos salgan adelante porque es lo que España necesita. Estamos en un momento crucial y los políticos seríamos un problema si no somos capaces de llegar a un acuerdo. Me sorprende que Pablo Casado diga que a él no le presiona nadie, porque a mí sí me presiona el dolor de la gente. Yo ayer le transmití al presidente de la Junta de Andalucía que estábamos predispuestos a pactar los presupuestos si es lo que necesitamos para que se abran los centros de salud, tengamos 20 niños por aula y se reactive el empleo", ha declarado.

Además, Díaz ha revelado sus últimas conversaciones con Sánchez en estos días y nos ha contado cómo se siente el presidente del Gobierno: "Yo he hablado mucho con Pedro en estos días y le veo convencido de que no está dispuesto de que nadie pare España. El que no es capaz de meter el hombro y hacerse cargo del sufrimiento de los españoles... no sé qué podemos esperar de esa persona".