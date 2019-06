Entrevista a Junqueras: "Quien cree que esto se soluciona con 25 años de condena no entiende nada"

En su misiva, Junqueras manda un claro mensaje dirigido a Pedro Sánchez: “Nosotros no somos los que nos levantamos del diálogo por una manifestación ultra en Colón. No somos los que denunciábamos los golpes de la Policía el 1 de octubre y cambiamos de opinión cuando llegamos al Gobierno. Y, a pesar de todo, seguimos con la mano tendida, porque este conflicto político se debe resolver con diálogo y política y no desde los tribunales”. “Si alguien cree que condenándonos a 25 años de cárcel se va a arreglar algo es que no entiende nada de nada”.