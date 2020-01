La entrevista de Ana Rosa a Junqueras: "Sánchez es capaz de muchas cosas en un mismo momento"

"El Supremo, tarde o temprano, debe reconocer que no hizo las cosas como se debían"

Sobre el acuerdo entre PSOE y ERC: "No hay letra pequeña, solo esperamos buena voluntad"

“Dentro de la cárcel se producen situaciones personales y emocionales muy extremas”

Ana Rosa Quintana ha entrevistado en exclusiva a Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners, en Barcelona. El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, condenado a 13 años de prisión por los delitos de sedición y malversación, ha hablado con la presentadora el mismo día en el que el Tribunal Supremo concluye que no tiene inmunidad como eurodiputado.

La entrevista a Junqueras se produce en un momento político crucial tras la abstención de su partido que ha sido clave para la investidura de Pedro Sánchez. El político ha explicado en la cárcel los detalles del acuerdo entre ERC y PSOE y ha explicado cómo se siente tras la decisión del Tribunal Supremo.

La entrevista completa de Ana Rosa a Junqueras

En la primera parte de la entrevista, Oriol Junqueras ha hablado sobre la decisión del Supremo de no concederle inmunidad como eurodiputado. "Es una batalla que acabaremos ganando. Estoy convencido de que la decisión de Luxemburgo era clara y evidente. Por eso estoy seguro de que tarde o temprano, ganaremos. Al final Europa nos dará la razón", dice.

Mi padre estuvo acusado de sedición. Mi abuela, con tres años, también

También opina sobre la posibilidad de que le concedan un indulto: "Es una decisión que toma el Gobierno y no lo quiero. Yo no he hecho nada malo. Votar no es delito, hacer un referéndum no es delito. No quiero nada para mí, quiero que haya espacios de diálogo y negociación". "Mi situación personal es irrelevante. Mi padre estuvo acusado de sedición. Mi abuela (con solo tres años) también. O mi familia es excepcional o no lo es y el Estado ha hecho y sigue haciendo las cosas mal. En Cataluña lo único que hay desde hace años, es represión y amenazas".

El político catalán da su punto de vista sobre la abstención en la investidura de Pedro Sánchez, critica al rey Felipe VI y manda un mensaje a los españoles. "Si los españoles nos quieren, tienen que respetar nuestro derecho a decidir", afirma.

Junqueras habla sobre su relación con Pedro Sánchez

Posteriormente, Junqueras le da a Ana Rosa su opinión sobre las palabras de su compañera Bassa de que "la gobernabilidad de España le importa un comino" y el calificativo de "verdugos" dedicado al PSOE. "El PSOE y el PSC han aplaudido con entusiasmo una situación de cárcel que saben que es injusta”.

Sánchez es capaz de muchas cosas en un mismo momento

El exvicepresidente de la Generalitat define el nuevo gobierno de Pedro Sánchez como "el mejor gobierno posible": "Un gobierno PSOE-Podemos siempre es mejor que un gobierno PP-Vox-Ciudadanos".

Junqueras asegura que no ha hablado con el presidente socialista ni con Pablo Iglesias. "Sánchez es capaz de muchas cosas en un mismo momento. Es capaz de decir que no podía gobernar con Podemos y luego decir que es la mejor opción", dice. Y matiza: "Esta actitud no es excepcional en el mundo de la política. Se me ocurren muchos que han hecho lo mismo en distintos partidos. En el mío no, porque nosotros somos un partido que siempre has sido coherente".

Dudo que el PSOE nos deje hacer una consulta sobre el referéndum

El líder de Esquerra asegura que "depende de la buena actuación del Gobierno" la estabilidad de esta legislatura y explica en qué consisten para él esas buenas actuaciones. En cuanto al pacto de ERC y PSOE, Junqueras habla de la inexistencia de acuerdos escondidos: “Si no hay letra pequeñas es porque no la hay. Solo esperamos buena voluntad”. Según cuenta, la postura de ERC se ha basado en el diálogo, negociación y consulta. A pesar de esto, no cree que el PSOE ceda en la consulta: “Dudo que el PSOE nos deje hacer una consulta sobre el referéndum”. "A nosotros nos separan muchas cosas del PSOE, entre ellas la falta de humanidad que han demostrado respecto a una prisión injusta", añade.

Junqueras describe la fase en la que está el independentismo catalán. También opina sobre la posición del PSC en el conflicto catalán: "El cambio es tan impercetible que ni lo he notado. Obras son amores, que dice el refrán".

Ana Rosa mostraba antes de la entrevista su interés también en la parte más personal de Junqueras y cómo está viviendo su vida en la cárcel y la lejanía con sus hijos. "Vivir sin twitter es algo que recomiendo encarecidamente", dice el político catalán. También habla de las "experiencias tremendas" que ha vivido en la cárcel. "Tienes la oportunidad de conocer lo que hay de bueno o malo en el alma humana. Aquí por ejemplo, está el hombre que asesinó esta semana a una mujer en Esplugues. Compartir espacio con alguien así es muy duro", explica.