Martínez-Almeida critica la gestión de Sánchez ante el coronavirus: "Madrid está siendo señalado por el Gobierno"

Almeida ha tratado la situación sanitaria de la capital de España y ha explicado que "la capacidad que tenemos hospitalaria es suficiente para atender a los pacientes, el porcentaje es tranquilizador y la asistencia sanitaria que podemos realizar da cierta tranquilidad ". Después, ante la pregunta de Ana Rosa, el alcalde ha sido muy claro con la situación de la ciudad que preside: "Creo que, a día de hoy, no hay riesgo de confinar Madrid, pero no puedo descartar ninguna situación en el futuro".

A día de hoy, no hay riesgo de confinar Madrid

España, los peores números sanitarios

" Debemos plantearnos por qué volvemos a tener los peores números . Cuando Sánchez, después de sus vacaciones, dice que sean las comunidades autonómicas las que hagan lo que quieran y puedan... creo que ese no es el mensaje que debemos dar a los madrileños", explica el invitado.

El alcalde de Madrid confiesa que los ciudadanos están faltos de información, de pautas serias a seguir y que el Gobierno pasó de un Estado de Alarma a delegar sus funciones a las comunidades: " Pedro Sánchez no ha atendido la creación de un marco jurídico estable que pedían las comunidades ".

Para Martínez-Almeida la solución pasa por el dialogo entre partidos, en dar toda la información a los ciudadanos y en ponerse en la piel de los más afectados. "Me reuní con la oposición todas las semanas de la pandemia, todas las semanas me reunía con los responsables de la oposición y les daba toda la información. En momentos tan difíciles debes contar con la oposición, si no lo haces es muy difícil poder llegar a acuerdos (PSOE)...".