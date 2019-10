Iñigo Errejón ha podido ver las declaraciones de Pablo Iglesias afirmando que las escisiones son algo natural en la izquierda y la derecha y Ana Rosa le ha recordado que el líder de Podemos dijo que no conocía el programa de Más País. "En España no han faltado programas, sino sentido común. No nos pongamos todos la campaña electoral haciendo teatros", ha respondido Errejón.