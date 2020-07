España se juega la vida económica ante la UE: la enorme deuda que nos deja sin ayudas públicas

Una deuda que puede golpear duramente a España si no negocia bien las tasas: "El Norte dice 'os damos el dinero y ustedes me recortan' y el Sur dice 'ustedes me dan el dinero y nosotros pagamos las facturas". Es decir, si hay unas tasas de devolución nuestro país se puede quedar en una situación muy difícil y "la UE cada vez tendría menos deuda".

"Si tenemos deudas en España, es como en casa. Cuando debes tanto dinero la nómina va para pagar al banco, no puedes comprar, no puedes gastar... si el dinero que recibimos es un préstamo con condiciones, los ingresos de los próximos años no podrán ir a políticas publicas, gastos de cobertura para el paro, no irá nada para todo eso... solo van a servir para pagar la deuda".