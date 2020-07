La rastreadora Paloma Cuevas: "Los aislamos inmediatamente y hacemos estudios de contactos estrechos"

En cuanto a la honestidad de la gente y confiar en que no mientan para no estar encerrados, la experta declara: "Colaborar con las autoridades sanitarias, dentro de una pandemia, está dentro de las obligaciones, no es voluntario". Además, detalla que "la toma de muestra tarda unos días en desarrollarse", por lo que es algo principal para poder dar con la clave de posibles afectados o personas que sean asintomáticas.