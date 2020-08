Iván Espinosa de los Monteros: "El Gobierno quiere acabar con la Monarquía en España para acabar con la unidad"

Además, ha defendido su salida de España: "El Rey emérito es una persona de 82 años. que no está en ninguna causa judicial hoy por hoy y es libre de circular libremente".

De los Monteros ha criticado a Pedro Sánchez y ha dejado claro que entre ellos no existe ninguna comunicación: "El señor Sánchez no nos llama mucho, aunque no lo echamos mucho de menos, que ya saben que es un presidente ilegítimo por la forma a la que llegó al Gobierno y además prometiendo todo lo contrario a lo que ha hecho. Ni tenemos diálogo con él ni deseamos tenerlo".