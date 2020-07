Las denuncias de la mujer rociada con sosa cáustica a su agresor: "Me arañó y me torció la muñeca"

El agresor la perseguía, agredió a su marido en varias ocasiones y llegó a amenazarla . Más de cinco denuncias en pocos meses: "No se quita de la puerta, Quiere hablar con mi mujer a todas horas. Ayer íbamos con nuestras hijas y él iba detrás llamándola p... por no querer hablar".

Y no paró. No se cansaba: "Últimamente viene a casa un marroquí que dice estar enamorado de mi mujer. Llama al telefonillo y molesta a la familia. Bajé y me enfrenté a él. Me arañó y me torció la muñeca", y así un eterno cruce de denuncias en las que el miedo iba en aumento.