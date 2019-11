Ana Rosa Quintana ha preguntado a Alberto Núñez Feijóo si se presentará a unas nuevas elecciones autonómicas y el presidente popular no lo confirmaba. "No se haga el gallego", le respondía divertida la presentadora. "Cómo no voy a hacerme el gallego, si lo soy y le debo todo a los gallegos", respondía entre risas el político.