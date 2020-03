Grande -Marlaska, Ministro del Interior: "No hay incautaciones de material médico, lo que puede haber son inspecciones"

Sobre el posible cierre del espacio aéreo en España, Grande -Marlaska ha sido claro: "Todas las probabilidades caben, pero no merece la pena tomar decisiones drásticas que no sean proporcionales . La Unión Europea ha dado unos criterios de fronteras dentro de la UE y fuera y nosotros estamos dentro de esas medidas de proporcionalidad para que los desplazamientos sean los mínimos y esenciales".

Además, el Ministro de Interior no ha descartado la posibilidad de ampliar el confinamiento en nuestro país: "Se tomarán las medidas necesarias y precisas. El coronavirus es un problema global, no de España o Italia".

Lo que ha querido desmentir el Ministro de Interior es la incautación de cierto material de protección: "No hay ningún tipo de incautación de los servicios de protección individuales. Lo que puede haber son inspecciones de aquellos pedidos sospechosos y que pueden derivar en una mala utilización de los productos para todos aquellos que cumplen los trabajo de acabar con el coronavirus. Se ha establecido una centralización, pero no se ha prohibido que las Comunidades Autónomas puedan conseguir material extra sanitario".

Grande Marlaska también ha desmentido que los médicos ya estén decidiendo a qué pacientes tratan en la UCI y a cuáles no, pidiendo tranquilidad: "Todo el personal sanitario está trabajado a más del 100x100. No anticipemos escenarios que estamos convencidos que no van a suceder, pero siempre sería el criterio médico y no el político el que prevalecerá".