Florín, hermano de Dana: “Sergio es un cobarde, no va a reconocer su culpa”

Florín, hermano de Dana, está destrozado tras confirmarse que su hermana fue asesinada, pero él tiene claro que el culpable es Sergio: ”Sergio es un cobarde, no va a reconocer su culpa” . Florín tiene claro que Sergio es el culpable, y que nunca va a admitir que asesinó a Dana. Uno de los periodistas le ha preguntado a Florín si había alguna prueba más, algo que Florín ha contestado tajantemente: “No te parece suficiente prueba la pierna de mi hermana” .

Florín ha hablado también del futuro de la niña, la cual se encuentra con el hermano mayor de Sergio: “El lunes me voy a encontrar con servicios sociales”. Tras esto Florín ha dejado claro que el futuro de la niña será lejos de ese sitio: “Se irá a Rumania con mi hermana, aquí nunca va a tener una vida tranquila, no quiero que se rompa la vida de una niña inocente” .

Abogado de Sergio: "En la casa no van a encontrar nada que le incrimine"

Cuando está a punto de comenzar el segundo registro en la casa de Sergio, el novio de Dana, el abogado del presunto asesino ha hablado con los medios para aclarar algunos puntos de la investigación: "Nadie nos ha comunicado de manera oficial el hallazgo de restos óseos. No sé por qué se dice que no colabora con la policía. Su papel en el registro es hacer uso de su derecho constitucional de estar presente cuando se registra la casa de una persona, pero allí no van a encontrar nada que le incrimine".