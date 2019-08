Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en Madrid: “Era previsible que llegaran a este acuerdo”

Ángel Gabilondo ha hablado del acuerdo de PP, Ciudadanos y Vox, del cual dice que se esperaba la llegada de este acuerdo. “Nosotros no hicimos celebración porque hicimos las sumas”, comenta Gabilondo, que deja claro que desde la izquierda tenían claro que la derecha podía conseguir gobernar. El portavoz del PSOE en Madrid ha hablado también de sus intenciones de haber formado gobierno con Ciudadanos, del cual no recibió respuesta alguna. “Le envié una carta a Aguado, de la cual no he recibido respuesta”, comenta Gabilondo. El PSOE ya se posiciona en la oposición en la Comunidad de Madrid tras el acuerdo de la derecha.