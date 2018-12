Emiliano García-Page ha visitado ' El Programa de Ana Rosa ' para hablar sobre las últimas cuestiones políticas. Ante la pregunta de si va a resistir el Gobierno de Pedro Sánchez hasta otoño prácticamente sin apoyos y con 84 diputados, el Presidente de Castilla - La Mancha ha respondido con contundencia: "Si algo sabe hacer Pedro Sánchez es resistir, de todas maneras no pienos que él quiera resistir conta viento y marea aunque sea caiga el planeta. Lo que no se puede hacer es poner fecha de caducidad a un partido que aspira a cambiar algunas cosas"

"Creo que la Constitución española tiene la ventaja de ser muy incluyente, otras no admiten a partidos que tienen como propósito inicial destruir el sistema. No hay que ilegalizar un partido por el hecho de que piensen en la independencia, se puede pensar todo mientras el mecanismo por el que se defiendan las ideas sea constitucional. Si alguien debería defender la unidad de España debería ser la izquierda, porque la derecha hace electoralismo barato con la idea de España", ha asegurado Emiliano García-Page durante su entrevista."No debemos debatir tanto sobre el 155. Manosearlo permanentemente ayuda a los mas radicales del independentismo porque signfica un uso no ortodoxo de la normativa constitucional".